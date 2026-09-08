La Asamblea mantiene 166 proyectos en segundo debate

El próximo 31 de octubre, la Asamblea Nacional culminará el periodo de sesiones ordinarias. A poco más de mes y medio para el cierre de la primera legislatura del tercer periodo de sesiones ordinarias del ciclo 2026-2027, un total de 166 proyectos y anteproyectos de ley se mantienen en espera de segundo debate, según datos suministrados por la página web del Órgano Legislativo.

Los dos proyectos más antiguos fueron presentados el 2 de julio de 2024: el Proyecto de Ley 97, “Que establece la obligatoriedad de la educación en el segundo nivel de enseñanza o educación media desde el preescolar”, propuesto por el diputado Jorge Bloise; y el Proyecto de Ley 27, “Que transparenta las gestiones de los servidores públicos de alta jerarquía”, propuesto por el diputado Roberto Zúñiga.

Entre las iniciativas que esperan ser debatidas en el pleno destacan propuestas en materia de institucionalidad, economía, educación, transparencia y desarrollo social, tales como: La que crea el Instituto Nacional de la Mujer, la que crea el Sistema Nacional de Integración Logística, Marítima y Portuaria en Panamá. La que modifica la Ley 46 de 2013, General de Adopciones de la República de Panamá, la que modifica y adiciona disposiciones a la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, en materia de regulación, violencia, reutilización y comercialización de textos escolares, uniformes y útiles, la que modifica el Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia y la que crea tribunales administrativos de tránsito y nuevos juzgados de tránsito a nivel nacional, entre otras.