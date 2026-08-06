La ATTT impone 105 infracciones por uso indebido de estacionamientos para personas con discapacidad

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizó este jueves una jornada nacional de verificación para supervisar el uso adecuado de los estacionamientos reservados para personas con discapacidad, conocida como los “estacionamientos azules”.

Como resultado del operativo, los inspectores impusieron 105 infracciones en distintos puntos del país. Las provincias y regiones con mayor cantidad de sanciones fueron Veraguas y la zona metropolitana de Albrook, con 18 cada una, seguidas de San Miguelito (15), Darién (13) y la avenida Balboa (11).

El director general de la ATTT, Nicolás Brea, señaló que estas acciones buscan crear conciencia sobre el respeto a los espacios destinados a las personas con discapacidad y garantizar su derecho a la movilidad y accesibilidad.

La entidad recordó que ocupar un estacionamiento reservado sin la autorización emitida por la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) constituye la Infracción N. ° 65 y conlleva una multa de 300 dólares.