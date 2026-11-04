La Autoridad de Aseo habilita cuatro puntos de reciclaje durante los desfiles patrios

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) anunció que habilitará cuatro Puntos Limpios en la ciudad de Panamá para que los asistentes a los desfiles patrios puedan separar y depositar correctamente sus residuos.

Los espacios estarán ubicados en la avenida Balboa, específicamente en el Mercado del Marisco y el Mirador del Pacífico. Mientras que en Vía España se instalarán en el Rey de Vía España y en la entrada de Vía Argentina.

La iniciativa busca promover el reciclaje y mantener limpios los espacios públicos durante las actividades de celebración de las fiestas patrias.