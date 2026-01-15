La Chorrera, Chame y Macaracas han presentado problemas de basura

A. Rodríguez | El problema de la recolección de la basura no solo lo presenta el distrito de San Miguelito; municipios de otras provincias como La Chorrera, Chame y Macaracas también han sido parte de la crisis en la disposición de los desechos.

La Chorrera: Durante gran parte de 2025 hubo numerosas denuncias de residentes en diferentes comunidades de La Chorrera como Los Guayacanes, El Coco, Guadalupe y Mastranto, porque los camiones recolectores no pasaban por semanas, lo que provocó acumulación de basura en las calles y patios. Las autoridades municipales impusieron multas durante diciembre de 2025 a la empresa de aseo responsable Veolia Panamá por incumplimiento en la recolección, lo que indica que la crisis estaba en desarrollo desde al menos hace varios meses antes de terminar el año.

Según datos recabados a inicios de enero de 2026, el distrito de La Chorrera inició el año con acumulación visible de basura en las calles, especialmente en sectores como El Coco, porque el servicio de recolección había fallado por más de un mes en algunas zonas.

Macaracas: El 31 de junio de 2025, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y el Municipio de Macaracas anunciaron el cierre definitivo del vertedero municipal tras comprobar su operación inadecuada y su alto impacto ambiental y sanitario tras contaminación de ríos Estibaná y La Villa. Este relleno funcionaba de manera informal durante décadas y recibió miles de toneladas de residuos sin un manejo adecuado de lixiviados, información que la dio a conocer el jefe de la cartera, Juan Carlos Navarro.

Las autoridades informaron que se optó por depositar la basura en vertederos aledaños.

Chame: EL 30 de julio de 2025 se registró el cierre definitivo del vertedero de Chame, un espacio que había operado a cielo abierto por más de 30 años y que afectaba comunidades y el ecosistema de los manglares de la bahía. La clausura fue realizada por MiAmbiente tras múltiples advertencias y estudios sobre su impacto ambiental.