$!La crisis del agua en el Puerto de Remedios sigue sin una solución

La crisis del agua potable que afecta desde hace décadas al corregimiento de Puerto de Remedios, en la provincia de Chiriquí, continúa sin una solución definitiva, debido a una combinación de factores que incluyen la morosidad de los usuarios, la contaminación de terrenos aptos para nuevas perforaciones y problemas en la red de distribución, según señalaron autoridades y dirigentes comunitarios.

El representante del corregimiento, Artemio Terrado, manifestó que uno de los principales obstáculos para mejorar el suministro de agua es la falta de compromiso de algunos moradores con el pago del servicio.

Asimismo, indicó que: “Se está pagando apenas tres dólares por el agua y existe un pozo que funciona con paneles solares, pero que también puede operar con energía eléctrica. Sin embargo, muchos usuarios no están dispuestos a aportar dos dólares adicionales para activar ese sistema y mejorar el servicio”.

La autoridad local explicó además que, “en las propiedades que son de la Junta Comunal, ya no es posible desarrollar nuevos pozos debido a los niveles de contaminación detectados”. Añadió que “una alternativa viable sería realizar perforaciones en terrenos de la Finca Hermanos Motta, donde existen mejores condiciones para la extracción de agua subterránea, pero según Terrado, los procedimientos establecidos por los programas de descentralización y las disposiciones de la Contraloría General dificultan la inversión de fondos públicos en propiedades privadas”.

Otro de los problemas identificados por las autoridades, de acuerdo con el edil, es la instalación de bombas de succión conectadas directamente a la tubería principal de distribución.

“Actualmente hay viviendas que tienen bombas de medio caballo conectadas a la tubería madre, las cuales absorben el agua hacia esas residencias y afectan a las familias que no cuentan con estos equipos, ya que el agua no logra llegar hasta sus hogares”, afirmó el representante.

Por su parte, el dirigente comunitario y excandidato a representante, Marcial Camaño, sostuvo que “la principal razón por la que el tema del agua no se ha solucionado es porque no se ha realizado un verdadero estudio de impacto ambiental. No se trata de abrir pozos por abrir, sino de contar con un diagnóstico técnico que determine si realmente existe capacidad para extraer agua de manera sostenible”, señaló.

En tanto, el presidente del Comité de Agua, Víctor Manuel Rodríguez, coincidió en que “el principal problema del agua es la falta de pago de los moradores”. Rodríguez explicó que la habilitación de una de las turbinas para operar con energía eléctrica, además de los paneles solares, permitiría mejorar significativamente la eficiencia del sistema y optimizar la distribución del recurso.

Sobre el uso de bombas de succión, enfatizó: “Ya he conversado con varias familias, pero es difícil hacerles entender que estas prácticas afectan a otros usuarios, porque la necesidad de tener agua en sus hogares es su prioridad”.