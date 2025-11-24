La CSS afirma que adquisición de medicamentos biológicos y biosimilares cumple con el marco legal

La Caja de Seguro Social informó, mediante un comunicado, que las licitaciones para la compra de medicamentos convocadas para el próximo mes de diciembre se desarrollan basadas en un marco regulatorio sólido, con exigencias de calidad más estrictas que las usuales en la región centroamericana.

La información de la entidad surge luego de inquietudes expresadas por la Federación de Pacientes de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas (FENAECCD), relacionadas con las licitaciones de medicamentos biológicos y biosimilares.

“Todos los procesos de compra se realizan bajo el control, supervisión y seguimiento de la autoridad de Salud como ente regulador en materia de salud, a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas”, indica la nota. La CSS aclara que, además de las asociaciones de pacientes, en este proceso también participaron gremios técnicos y especialistas clínicos, que aportaron criterios y recomendaciones orientadas a fortalecer la calidad, la trazabilidad y la seguridad terapéutica de los medicamentos que se adquirirán.

La institución advierte que introducir requisitos no contemplados en la normativa vigente podría poner en riesgo la integridad del proceso de compras y comprometer el abastecimiento futuro, afectando la continuidad de los tratamientos de los pacientes.

Afirma que las disposiciones legales y las normas vigentes que regulan la adquisición de medicamentos, aplicadas en estas licitaciones de medicamentos, responden al mandato contenido en la Ley 419 de 1 de febrero de 2024 y su reglamentación, al Decreto Ejecutivo No. 27 de 10 de mayo de 2024 y al Decreto Ejecutivo No. 12 del 25 de junio de 2025, que garantizan estándares de calidad elevados, mejor valor por los recursos contratados y que establecen procedimientos de reconocimiento automático de registro sanitario de medicamentos fabricados, registrados y probados en países con autoridades reguladoras que forman parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).