La CSS atenderá a más de 400 personas en jornada extraordinaria en Chiriquí

Más de 400 pacientes serán beneficiados este fin de semana mediante una jornada extraordinaria impulsada por la Caja de Seguro Social (CSS) en la provincia de Chiriquí, orientada a reducir los tiempos de espera en consultas especializadas.

Según la programación establecida por la entidad, 200 pacientes recibirán atención en la especialidad de gastroenterología y 270 en medicina interna durante la jornada.

La iniciativa busca agilizar la atención de usuarios que se mantienen en lista de espera y forma parte de las estrategias de la CSS para descongestionar las consultas especializadas en el interior del país.

La institución indicó que las jornadas extraordinarias se desarrollan los fines de semana con personal médico y técnico asignado específicamente para reforzar la atención en las provincias.