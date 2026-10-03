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La CSS beneficia a 80 pacientes con cateterismos en Ciudad de la Salud

La CSS beneficia a 80 pacientes con cateterismos en Ciudad de la Salud
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La CSS beneficia a 80 pacientes con cateterismos en Ciudad de la Salud
La CSS beneficia a 80 pacientes con cateterismos en Ciudad de la Salud
Redacción Web
03 de octubre de 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que unos 80 pacientes se han beneficiado de las jornadas extraordinarias de cateterismo cardíaco e intervenciones coronarias complejas que se realizan en el Centro Nacional Especializado Cardiovascular y Torácico de Ciudad de la Salud.

La iniciativa comenzó en septiembre y contempla una programación especial durante cinco semanas, con jornadas de trabajo los viernes, sábados y domingos. Actualmente, quedan alrededor de 40 pacientes pendientes de procedimiento.

El jefe del Servicio de Hemodinamia, Jaime Dutary, explicó que estas jornadas buscan responder a la alta demanda de procedimientos cardiovasculares. Señaló que la cantidad de procedimientos aumentó aproximadamente cuatro veces entre 2020 y 2025, aunque la demanda continúa siendo elevada.

Durante las jornadas se realizan entre 10 y 12 procedimientos diarios, principalmente a pacientes con enfermedad coronaria. También se atienden personas con enfermedades valvulares y pacientes que requieren estudios de hemodinamia como parte de la preparación para una cirugía cardíaca u otros procedimientos.

El cardiólogo intervencionista José Remón indicó que las jornadas permiten atender tanto a pacientes ambulatorios como a personas hospitalizadas que necesitan un procedimiento antes de recibir el alta, además de pacientes inestables que requieren atención prioritaria.

La CSS destacó que estas jornadas involucran a personal médico, enfermería, administración, aseo, seguridad y colaboradores de otras unidades, con el objetivo de reducir la demanda acumulada y brindar una atención cardiovascular más oportuna.

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