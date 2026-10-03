La CSS beneficia a 80 pacientes con cateterismos en Ciudad de la Salud

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que unos 80 pacientes se han beneficiado de las jornadas extraordinarias de cateterismo cardíaco e intervenciones coronarias complejas que se realizan en el Centro Nacional Especializado Cardiovascular y Torácico de Ciudad de la Salud.

La iniciativa comenzó en septiembre y contempla una programación especial durante cinco semanas, con jornadas de trabajo los viernes, sábados y domingos. Actualmente, quedan alrededor de 40 pacientes pendientes de procedimiento.

El jefe del Servicio de Hemodinamia, Jaime Dutary, explicó que estas jornadas buscan responder a la alta demanda de procedimientos cardiovasculares. Señaló que la cantidad de procedimientos aumentó aproximadamente cuatro veces entre 2020 y 2025, aunque la demanda continúa siendo elevada.

Durante las jornadas se realizan entre 10 y 12 procedimientos diarios, principalmente a pacientes con enfermedad coronaria. También se atienden personas con enfermedades valvulares y pacientes que requieren estudios de hemodinamia como parte de la preparación para una cirugía cardíaca u otros procedimientos.

El cardiólogo intervencionista José Remón indicó que las jornadas permiten atender tanto a pacientes ambulatorios como a personas hospitalizadas que necesitan un procedimiento antes de recibir el alta, además de pacientes inestables que requieren atención prioritaria.

La CSS destacó que estas jornadas involucran a personal médico, enfermería, administración, aseo, seguridad y colaboradores de otras unidades, con el objetivo de reducir la demanda acumulada y brindar una atención cardiovascular más oportuna.