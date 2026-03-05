Nacionales

La CSS reporta hallazgo de un feto en la policlínica de San Carlos

ML | La Policlínica Dr. Juan Vega Méndez.
Redacción Web
05 de marzo de 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que la mañana de este jueves se registró el hallazgo de un feto en el baño del Servicio de Urgencias de la Policlínica Dr. Juan Vega Méndez, ubicada en el distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste.

De acuerdo con un comunicado de la institución, tras detectarse la situación se dio aviso a las autoridades correspondientes para que iniciaran las diligencias legales relacionadas con el caso.

El Ministerio Público acudió al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho.

La CSS indicó que colaborará plenamente con las autoridades competentes durante el desarrollo de las investigaciones.

