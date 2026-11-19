La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que aplicará sanciones a las empresas proveedoras que incumplieron con la entrega de 60 renglones de medicamentos, situación que ha afectado el abastecimiento de fármacos utilizados para tratar distintas condiciones de salud, entre ellos medicamentos para controlar la presión arterial y aquellos administrados a pacientes después de una cirugía cardíaca.

Al respecto, el director de la CSS, Dino Mon, informó que “la institución mantiene reservas de medicamentos para al menos 30 días. Sin embargo, advirtió que, de persistir los problemas de suministro, podría implementarse el racionamiento de algunos productos”.

Mon también indicó que “la entidad dará a conocer cuáles medicamentos se encuentran disponibles para los asegurados, con el propósito de mantenerlos informados sobre el abastecimiento”.

Mediante un comunicado, la CSS detalló que las medidas contra las empresas incumplidoras contemplan la ejecución de fianzas y la inhabilitación de los proveedores responsables.

Según explicó la institución, la infracción fue detectada en empresas que participaron en licitaciones públicas, realizaron un primer embarque de medicamentos, pero posteriormente dejaron de cumplir con los despachos establecidos.

La entidad aseguró que continúa trabajando para regularizar el abastecimiento de los renglones afectados durante la primera semana de diciembre.

Además, adelantó que la próxima semana publicará un informe detallado con las irregularidades detectadas, las medidas adoptadas y la lista de proveedores involucrados.

Sin embargo, Enma Pinzón, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con enfermedades Críticas Crónicas y Degenerativas (Fenaeccd), manifestó que las cifras disponibles en plataformas digitales que destacan hay 94% de abastecimiento son engañosas, ya que muchos de ellos solo están disponibles para gente hospitalizada.

Igualmente, el presidente de la Asociación de pacientes renales indicó que “lo que está pasando es parte de lo que nosotros como asociación hemos denunciado, con las declaraciones del director de la CSS se sigue ratificando”.

Pineda agregó “es momento que esta entidad se modernice utilizando la ley 462 con todas sus herramientas, ya no se debe seguir viendo el precio de las licitaciones como si fuera lo imprescindible, hay que evaluar a la misma compañía que distribuye la calidad y eficiencia del medicamento”.