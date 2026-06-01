La CSS solicita a exfuncionarios notificarse de resoluciones de prima de antigüedad

La Caja de Seguro Social (CSS) hizo un llamado a exfuncionarios de la institución para que acudan a notificarse de las resoluciones relacionadas con el pago de la prima de antigüedad.

La entidad informó que las personas incluidas en el listado correspondiente deben presentarse en el Departamento de Trámite, ubicado en la puerta 55, piso 3 del edificio 519, en Clayton.

La CSS aclaró que el proceso actual corresponde únicamente a la notificación de las resoluciones y no a la entrega de pagos.

“Se aclara que solo es para notificarse, pero aún no tienen cheques emitidos”, indicó la institución.

Según la entidad, este paso es necesario para poder continuar con el procedimiento administrativo que permitirá la emisión de los cheques.

“Se requiere se notifiquen de las resoluciones del listado que se anexa, para poder iniciar el trámite de emisión de cheques”, añadió.

La institución también informó que los interesados pueden obtener información adicional a través de los teléfonos 513-1568 y 513-1778.

El llamado está dirigido exclusivamente a los exfuncionarios cuyos nombres figuran en el listado divulgado por la Caja de Seguro Social para este trámite.