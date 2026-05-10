La CSS suspende temporalmente cirugías electivas en el Hospital de Chitré

Las cirugías electivas se encuentran temporalmente suspendidas en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado R., en Chitré. La medida responde a trabajos de reparación en el sistema de climatización de los quirófanos, según informó la Caja de Seguro Social (CSS).

Sin embargo, las autoridades médicas informaron que se mantiene el servicio de cirugías de urgencia en el nosocomio.

“Esta acción es necesaria para garantizar la seguridad de los pacientes y mantener las condiciones adecuadas para la atención quirúrgica. El hospital ha contactado a cada uno de los pacientes programados para informarles sobre esta situación”, detalló la institución en un comunicado.

La CSS agregó que comunicará de manera oportuna la reactivación del programa de cirugías electivas.