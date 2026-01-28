$!La Defensoría del Pueblo atiende 300 casos de docentes destituidos

El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, se refirió a los procesos relacionados con la destitución de docentes y señaló que “actualmente se atienden alrededor de 300 casos de esa materia en la institución”.

Leblanc explicó que “la Defensoría del Pueblo ya presentó la información correspondiente ante el Ministerio de Educación (Meduca), todos los expedientes se encuentran en trámite a la espera de una respuesta oficial”. No obstante, recalcó que los docentes separados también deben agotar los mecanismos legales establecidos.

El defensor enfatizó que “tal como se les indicó, deben presentar sus recursos ante el Meduca y posteriormente ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”.

Avances de la ley 504

Durante un conversatorio sobre los avances y alcances de la Ley 504, el defensor destacó que : “como uno de los logros más importantes ha sido que por primera vez en 28 años se creó un sistema de mediación con acuerdos vinculantes, esto permitirá que las soluciones alcanzadas tengan carácter obligatorio y generen resultados concretos para las personas afectadas”.

Asimismo, Leblanc resaltó que “desde el año 2021 se han brindado alrededor de 43 mil orientaciones a la población, como parte de la labor de promoción y defensa de los derechos humanos que establece la Constitución”.

El funcionario subrayó que “la nueva ley amplía las facultades de la Defensoría del Pueblo para accionar judicialmente en defensa de los derechos humanos, así como para dar seguimiento al cumplimiento de sentencias, recomendaciones, medidas y acuerdos emitidos tanto por la Corte Suprema de Justicia como por los órganos internacionales de protección, fortaleciendo la rendición de cuentas y la restitución efectiva de los derechos”.