Nacionales

La designación de dos magistrados es recibida con amplia aprobación

Los magistrados designados Gisela Agurto y Carlos Villalobos tomarán posesión del cargo en enero de 2026

ML | Gisela del Carmen Agurto Ayala y Carlos Ernesto Villalobos Jaén.
Yalena Ortiz
11 de septiembre de 2025

La designación de dos nuevos magistrados ha sido bien recibida por la mayoría de la comunidad judicial del país, la cual considera que brindarán agilidad y experiencia a la Corte Suprema de Justicia.

Mediante la resolución 107-25, el Consejo de Gabinete nombró a Gisela del Carmen Agurto Ayala como magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral CSJ, en reemplazo del magistrado Cecilio Cedalise Riquelme. Mientras que, la resolución 108-25, nombró a Carlos Ernesto Villalobos Jaén como magistrado de la Sala Primera de lo Civil en reemplazo de la magistrada Ángela Russo Mainieri.

Gisela del Carmen Agurto Ayala, nombrada magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, actualmente funge como magistrada suplente de esta sala. Ha ocupado diversos cargos como jueza del Tribunal Marítimo, de juzgados municipales civiles, magistrada suplente del Tribunal Superior de Familia, entre otros.

Carlos Ernesto Villalobos Jaén, nombrado magistrado de la Sala Primera de lo Civil de la CSJ, es abogado litigante con más de 20 años de experiencia en derecho civil, contratos bancarios y de seguros, propiedad horizontal, derechos hereditarios, recursos de casación y amparo de garantías constitucionales, entre otros. Postgrado en Derecho Procesal Civil.

Estoy muy concento con la designación de un abogado litigante como es el licenciado Villalobos, que conoce las carencias del sistema, por lo que creo que puede dinamizar los procedimientos civiles. La magistrada Agurto está forjada en el sistema y tendrá la posibilidad de trabajar en el nuevo código procesal administrativo.

Corte Suprema de Justicia
magistrados
Carlos Vallarino
Designaciones
Gisela del Carmen Agurto
Panamá
