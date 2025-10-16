La guerra de Troya: entre mito y la realidad, pruebas que la sustentan

La guerra de Troya, inmortalizada en la Ilíada de Homero, ha sido durante siglos un relato que mezcla heroísmo, dioses y tragedia. Sin embargo, detrás de esta épica narración, arqueólogos e historiadores continúan encontrando pistas que podrían darle sustento histórico a uno de los episodios más fascinantes de la Antigüedad.

En la región de Hisarlik, al noroeste de la actual Turquía, se ubican las ruinas que muchos expertos identifican como la antigua Troya. Este sitio fue redescubierto a fines del siglo XIX por el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann, quien halló restos de varias ciudades superpuestas, lo que sugiere que Troya fue destruida y reconstruida múltiples veces a lo largo de su historia.

“Sabemos que en este punto estratégico, una ruta clave entre Europa y Asia, existió una ciudad poderosa que sufrió un conflicto bélico alrededor del siglo XII a.C.”, explicó la arqueóloga turca Elif Saray, miembro del equipo internacional que trabaja en la zona.

Según artículos de la revista National Geographic, entre los hallazgos más significativos que confirman su existencia se destacan muros defensivos de piedra, restos de armas de bronce y evidencias de incendios. Estos elementos, según los especialistas, coinciden con un evento de destrucción masiva. Investigadores del Instituto Arqueológico de Estambul aseguran que la datación por carbono apunta a una gran conflagración en un periodo similar al descrito en los poemas homéricos.