$!La IA presente en la campaña a la rectoría de la U. de Panamá

El uso de la inteligencia artificial se hace cada vez más evidente en el día a día, y las campañas electorales al cargo de rector de la Universidad de Panamá no son la excepción; sin embargo, se recomienda tener mucho cuidado con el uso de estas herramientas.

Ernesto Morales, especialista en inteligencia artificial, explica que se tergiversa la imagen final que se presenta porque la IA no representa fielmente a una persona latina.

“Crear imágenes en inteligencia artificial para producir personas es un poco delicado, porque los rasgos para generar imágenes, sobre todo en personas latinas, se basan mucho en el entrenamiento que tuvo la inteligencia artificial, que no fue con gente latina, sino con gente de la India. Así que, en algunas campañas, se notará que los rasgos son diferentes y se afecta bastante la imagen final que se produce”, explicó el director de Global Internet Corp.

“En temas de marketing, es necesario entender qué tipo de herramienta se está utilizando para conocer qué tipo de datos personales está usando la IA para crear los artes”, planteó Candy Cheng, fundadora de Uno Decide.