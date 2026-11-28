La Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, logró la detención provisional de un hombre de 29 años, quien figuraba entre los más buscados por su presunta vinculación con dos casos de tentativa de homicidio.

Durante las audiencias, la Fiscalía también consiguió que el Tribunal de Garantías legalizara la aprehensión y admitiera la formulación de imputación contra el ciudadano.

Uno de los hechos investigados ocurrió el 4 de mayo de 2026, en el sector de La Feria, corregimiento de Cristóbal Este, donde el hombre, presuntamente junto a otra persona, realizó varias detonaciones con arma de fuego contra dos víctimas, quienes resultaron heridas.

El segundo caso se registró el 17 de junio de este año, también en La Feria, cuando el imputado y otro hombre presuntamente dispararon contra tres personas, entre ellas un menor de edad.

El ciudadano fue aprehendido el pasado 25 de noviembre durante la operación Gala, desarrollada por la Fiscalía de Colón en coordinación con sus brazos auxiliares.

Con esta medida, el proceso judicial continuará mientras se investigan ambos hechos.