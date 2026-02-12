$!La pobreza y la desigualdad impactan en los femicidios

En los corregimientos más pobres de la provincia de Chiriquí los casos de violencia doméstica permanecen ocultos por la ausencia de entidades públicas y la distancia de los entes judiciales, este fue le resultado de la investigación “Estrategias de prevención de los factores de riesgo en el femicidio a nivel local”, liderada por la investigadora social Markelda Montenegro.

El estudio fue realizado en Paja de Sombrero y Los Ángeles, en Gualaca; Juay, en San Félix y El Nancito en Remedios. “Estos corregimientos comparten la misma situación de desigualdad social, pobreza y pobreza extrema. Es un contexto muy difícil para que las mujeres puedan tener respuesta ante las situaciones de violencia, porque además hay poca presencia institucional en los territorios, no hay redes locales de prevención de la violencia y lo más cercano son casas de Justicia de Paz”, explicó Montenegro.

Mencionó que “podría decirle, por ejemplo, que en Paja de Sombrero existe una población total de 633 personas, 360 hombres y 273 mujeres, que es una comunidad donde la pobreza multidimensional está por arriba del 50% de la población”.

En el 2023, en Chiriquí, las denuncias de violencia eran 2,818 y en 2024, fueron 2,713, detalló la investigadora.

Como conclusión, Montenegro dijo que “apostamos a que en los Municipios se pueda implementar el protocolo de coordinación interinstitucional, de manera que se pueda lograr y llevar adelante la estrategia de prevención de violencia a nivel local y enfrentar todos los factores de riesgo”.