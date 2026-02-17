La Policía advierte que comparsas en Colón operan sin permisos y reitera toque de queda

La Policía Nacional (PN) informó que las prácticas de comparsas que se realizan en la provincia de Colón no cuentan con las autorizaciones requeridas por el Municipio de Colón, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ni con un estudio de seguridad.

Según la institución, las supuestas autorizaciones fueron emitidas por una persona no facultada, por lo que “estas actividades no se encuentran legalmente autorizadas”.

En su comunicado, la entidad recordó que en Colón continúa vigente el toque de queda, una medida establecida para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana. En ese sentido, exhortó a la población a respetar las disposiciones legales y a evitar participar en actividades que contravengan la normativa.

La Policía Nacional también informó que siguen abiertas las investigaciones por el hurto de un arma de fuego, caso que permanece bajo verificación de las autoridades competentes.

La institución agradeció a los residentes del sector de Bamboo Lane por su colaboración, la cual permitió recuperar el arma sustraída.