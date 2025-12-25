La Policía arrestó a dos personas requeridas por violencia doméstica

La Policía Nacional informó que, como parte de sus acciones operativas desarrolladas en los distritos de Penonomé y Aguadulce, arrestaron a dos ciudadanos que eran requeridos por las autoridades judiciales por el delito de violencia doméstica.

Según el reporte oficial, las detenciones se realizaron durante operativos de verificación y control, como parte de las estrategias de seguridad que se mantienen en distintos puntos de la provincia de Coclé, con el objetivo de ubicar a personas con oficios pendientes ante la justicia.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para los trámites correspondientes, conforme a lo establecido en el debido proceso.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar desarrollando acciones preventivas y operativas para garantizar la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la ley.