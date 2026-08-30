La Policía coloca 250 boletas por exceso de velocidad en 24 horas

Un total de 883 boletas fueron colocadas por la Policía Nacional durante las últimas 24 horas por incumplimiento del Reglamento de Tránsito, como parte de las acciones del Plan Firmeza.

Entre las principales infracciones se registraron 250 por exceso de velocidad, 21 por embriaguez comprobada, 22 por luces inadecuadas y 16 por licencias vencidas. Además, 94 vehículos fueron removidos con grúa.

En materia de seguridad, la Policía Nacional informó que 305 personas fueron aprehendidas a nivel nacional. De estas, 100 fueron por oficio, 178 por faltas administrativas, 25 en flagrancia y dos por microtráfico.

Asimismo, se realizaron 17 diligencias de allanamiento en coordinación con el Ministerio Público, que permitieron decomisar cuatro armas de fuego, B/.129.00 en efectivo y recuperar un semoviente.

Las acciones forman parte del Plan Firmeza, implementado para reforzar los operativos de seguridad y control a nivel nacional.