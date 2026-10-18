La Policía detiene a 173 personas en 24 horas

La Policía Nacional informó que aprehendió a 173 personas durante las últimas 24 horas en operativos realizados en el marco del Plan Firmeza.

De acuerdo con el reporte oficial, 100 personas fueron aprehendidas por oficio, 47 por faltas administrativas, 20 en flagrancia y seis por presuntos delitos relacionados con microtráfico.

Como parte de las acciones de seguridad, las unidades policiales realizaron ocho diligencias de allanamiento, en las que se incautaron cinco armas de fuego, tres proveedores y 105 municiones. Además, decomisaron 50 carrizos, una bolsita y un sobrecito con polvo blanco, así como seis bolsitas con hierba seca.

En materia de tránsito, las autoridades colocaron 1,415 boletas por diversas infracciones. Entre las más frecuentes destacan 298 por exceso de velocidad, 59 por luces inadecuadas, 47 por licencia vencida, 38 por embriaguez comprobada, 29 por aliento alcohólico y 23 por hablar por teléfono celular mientras se conduce.