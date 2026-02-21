La Policía detiene en Chiriquí a persona condenada por estafas de autos

La Policia Nacional de Panama informó sobre la aprehensión en la provincia de Chiriqui de un hombre de 36 años, señalado desde 2020 como uno de los principales implicados en estafas relacionadas con la venta fraudulenta de vehículos.

Según las autoridades, el sujeto era considerado el “azote” de este tipo de delitos en la provincia, tras múltiples denuncias por afectaciones al patrimonio económico de varias víctimas, cuyas pérdidas superaban miles de dólares.

De acuerdo con la información oficial, sobre esta persona pesa una condena de 20 años de prisión, dictada luego de diversas acciones judiciales impulsadas por el Ministerio Publico de Panama.

La captura se realizó en el marco de la operación Dike, desarrollada en Chiriquí con el objetivo de ubicar y detener a personas requeridas por la presunta comisión de delitos.