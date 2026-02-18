La Policía detuvo 1,330 personas y colocó más de 8 mil multas de tránsito durante el Carnaval

El operativo de seguridad desplegado durante el Carnaval 2026 culminó con 1,330 personas detenidas a nivel nacional.

Según el reporte oficial emitido por la Policía Nacional (PN), del total de detenidos, 652 fueron por oficio, 515 por faltas administrativas, 87 en flagrancia y 75 vinculadas a casos de microtráfico.

Se detalló que se ejecutaron 182 diligencias de allanamiento, se decomisaron 19 armas de fuego, 14 paquetes de droga y se recuperaron tres vehículos reportados como hurtados o robados.

Las autoridades reportaron que 125,286 vehículos regresaron a la ciudad y 23,903 no han retornado, según el último conteo realizado en puntos de control.

Por su parte, la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) emitió 8,222 boletas por diversas infracciones, entre las que sobresalen:

-1,764 por exceso de velocidad

-353 por luces inadecuadas

-199 por licencias vencidas

-482 por conducir en estado de ebriedad

-184 por aliento alcohólico

Además, 945 vehículos fueron remolcados por grúas debido a infracciones que impedían su circulación segura.