La Policía detuvo a 170 personas en operativos realizados a nivel nacional

En las últimas 24 horas, la Policía Nacional detuvo a 170 personas en operativos realizados a nivel nacional.

La entidad informó que de este total, 105 fueron aprehendidas por oficio, 38 por faltas administrativas y 18 en flagrancia.

En un comunicado, la Policía detalló que realizaron 21 diligencias de allanamiento, recuperaron cuatro armas de fuego, 17 municiones y tres vehículos fueron recuperados.

En materia de tránsito, la Policía colocó 882 boletas por diversas infracciones entre las que sobresalen 127 por exceso de velocidad, 58 por luces no adecuadas, 11 por licencias vencidas y 19 por embriaguez comprobada. También 69 vehículos fueron removidos en grúas.