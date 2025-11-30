La Policía detuvo a 223 personas en las últimas 24 horas

La Policía Nacional detuvo a 223 personas en operativos realizados a nivel nacional, en las últimas 24 horas.

De las aprehensiones, 122 fueron por oficio, 89 por faltas administrativas, ocho en flagrancia y cuatro por microtráfico.

Se realizaron 16 diligencias de allanamiento; se decomisaron 137 municiones, B/.25.00 en efectivo y se recuperó un vehículo.

En materia de tránsito, la Policía indicó que se colocaron 1,102 boletas por diversas infracciones, entre las que sobresalen 117 por exceso de velocidad, 74 por luces no adecuadas, 30 por embriaguez comprobada y 25 por licencias vencidas. También, 104 vehículos fueron removidos con grúas.