La Policía detuvo a un colombiano con más de $35 mil efectivo en Bella Vista

Un ciudadano de nacionalidad colombiana fue retenido con 35 mil 800 dólares en efectivo durante un operativo policial realizado en la calle San Juan Bautista, cerca de un colegio privado del barrio El Cangrejo, en el corregimiento de Bella Vista, informó la Policía Nacional.

De acuerdo con el reporte, unidades policiales que mantenían un puesto de observación interceptaron un vehículo particular de color gris, conducido por un hombre de 24 años de edad. Al darle la voz de alto, el conductor mostró una actitud visiblemente nerviosa, lo que motivó a los agentes a realizar una inspección del automóvil.

Durante la revisión se ubicó el dinero en efectivo, cuyo origen no pudo ser justificado por el ciudadano. Ante esta situación, tanto el aprehendido como la evidencia fueron remitidos a las autoridades judiciales correspondientes para los trámites legales pertinentes.