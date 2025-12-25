La Policía detuvo a una persona con arma de fuego en Colón

La Policía Nacional informó que logró la aprehensión de una persona y el decomiso de un arma de fuego tipo pistola con su respectivo proveedor y municiones en el corregimiento de Cativa, provincia de Colón.

La acción policial se desarrolló mediante un recorrido preventivo y operativo en la Zona Policial de Colón, con el objetivo de contrarrestar los hechos delictivos en la región.

El aprehendido, junto con los indicios, fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes para los trámites legales pertinentes.