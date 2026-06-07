La Policía eleva a B/.1,000 la recompensa por información sobre evadidos de La Joyita

La Policía Nacional anunció que aumentó a B/.1,000 la recompensa ofrecida por información que permita ubicar y recapturar a las personas que permanecen prófugas tras la evasión registrada en el centro penitenciario La Joyita.

La institución hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con las labores de búsqueda suministrando cualquier dato que pueda contribuir a la localización de los fugitivos.

Según indicó, “la información recibida será manejada bajo estrictas medidas de confidencialidad”.

La Policía Nacional señaló que el incremento de la recompensa busca fortalecer las acciones de búsqueda que continúan desarrollándose en distintos puntos del país como parte del operativo para recapturar a las personas que aún permanecen fuera del sistema penitenciario.