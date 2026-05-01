La Policía Nacional anuncia inicio de Fase 2 de operativo para minimizar los actos delictivos

La Policía Nacional inició este viernes 1 de mayo la fase 2 A de la Operación la Operación Intervención Control Territorial Focalizada a nivel nacional, enfocada sobe todo en áreas de mayor incidencia delictiva.

En un comunicado, la entidad de seguridad informó que en los últimos 15 días del mes de abril, fueron aprehendidas 1,565 personas, de estas, 939 solicitadas mediante oficios por diversos delitos y 54 por microtráfico y 05 por narcotráfico.

Asimismo, 157 por flagrancia y 410 por faltas administrativas. Adicional, se decomisaron 16 paquetes con droga, 90 armas de fuego, 5,221 municiones, 16 paquetes con droga, B/: 24,162.68 en efectivo, se incautaron 3 vehículos y se recuperaron 26 que mantenían denuncia por robo y hurto.

Estos resultados se complementaron con un 410,059 verificaciones ciudadanas, 7953 puntos de control y 4,012 profilaxis, entre otras acciones.

Estos operativos que desarrolla la Policía Nacional forman parte del Plan Firmeza, con el objetivo de disminuir las actividades delictivas como el microtráfico, la violencia de pandillas y asegurar el orden público.