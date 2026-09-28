La Policía Nacional detuvo a 624 personas en las últimas 72 horas

En las últimas 72 horas, la Policía Nacional arrestó a 624 personas a nivel nacional y decomisó 16 paquetes con droga.

De las aprehensiones, 348 fueron por oficio, 192 por faltas administrativas, 56 en flagrancia, 7 por narcotráfico y 21 por microtráfico, informó la entidad.

Detalló que se realizaron 153 diligencias de allanamiento en coordinación con el Ministerio Público, se decomisaron 17 armas de fuego, 198 municiones con 21 proveedores y B/.14,250.20 en efectivo. Además, se recuperaron 6 vehículos que mantenían denuncia por robo y hurto.

En materia de tránsito, colocaron 2,620 boletas por incumplir el Reglamento de Tránsito, entre ellas 887 por exceder los límites de velocidad, 86 por luces inadecuadas, 86 por embriaguez comprobada y 53 por licencias vencidas.

En tanto, 280 vehículos fueron removidos con grúa. Se registraron 254 accidentes de tránsito con 110 lesionados y 5 víctimas fatales.