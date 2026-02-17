Nacionales

La Policía Nacional refuerza seguridad en estaciones del Metro

Redacción Web
17 de febrero de 2026

La Policía Nacional de Panamá informó que, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y, a su vez, garantizar el orden público, se desarrollaron acciones preventivas y operativas en las estaciones de las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá.

En este sentido, la entidad detalló que estas intervenciones forman parte de una estrategia integral orientada a prevenir hechos delictivos y reforzar la presencia policial en puntos de alta concurrencia. Asimismo, destacó que las medidas buscan anticiparse a posibles incidencias y mantener entornos seguros para los usuarios.

De esta manera, la institución reiteró su compromiso con la protección de la ciudadanía, asegurando un servicio de transporte más seguro, ordenado y confiable para todos.

