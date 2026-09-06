La Policía Nacional sanciona a más de mil conductores

La Policía Nacional informó que, en las últimas 24 horas, fueron colocadas 1,081 boletas por incumplimiento del Reglamento de Tránsito como parte de las acciones desarrolladas bajo el Plan Firmeza.

Entre las infracciones más frecuentes figuran 330 sanciones por exceder los límites de velocidad y 39 por mantener luces inadecuadas.

Además, 20 conductores fueron sancionados por embriaguez comprobada, mientras que 84 vehículos fueron removidos con grúa durante los operativos realizados.

Las autoridades mantienen las acciones de vigilancia y control en las vías del país, con el objetivo de reducir las infracciones y reforzar la seguridad vial.