La Policía recuperó diez reses en un operativo en Capira

La Policía Nacional informó que logró recuperar en el distrito de Capira, 10 reses valoradas en más de 17 mil dólares, vinculadas a un caso de hurto pecuario.

La denuncia de hurto fue interpuesta el 27 de septiembre, por lo que se realizó un operativo que permitió recuperar los animales y reforzar las investigaciones para identificar y sancionar a los responsables.

Las autoridades destacaron que acciones como esta buscan proteger el patrimonio de los ciudadanos y garantizar la seguridad en las zonas rurales.

La Policía Nacional instó a la población a continuar denunciando delitos a través de los canales oficiales, recordando que la colaboración ciudadana es clave para prevenir y combatir el hurto pecuario en el país.