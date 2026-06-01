La Procuradora de la Administración se pronunciará sobre renuncia de rectora de la UNACHI

La Procuradora de la Administración, Grettel Del Carmen Villalaz, manifestó que responderá este lunes, 1 de junio, la consulta realizada por el Ministerio de Educación (MEDUCA) sobre la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), en la que se analiza si el Consejo General Universitario tiene o no potestad para conocer la renuncia de Etelvina Medianero de Bonagas.

“Tenemos que ver si está cumpliendo con la ley y si los estatutos y las normativas existentes le dan la potestad al Consejo sobre el pronunciamiento que se hizo la semana pasada”, dijo Villalaz.

La semana pasada, el Consejo General Universitario aprobó mantener en el cargo a Etelvina Medianero de Bonagas como rectora de la UNACHI.