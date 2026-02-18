La Procuraduría inicia investigaciones por explotación sexual y corrupción de menores durante el Carnaval

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana, abrió investigaciones por los presuntos delitos de corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas relacionadas, tras hechos reportados en distintas zonas del país durante la celebración de Carnaval.

De acuerdo con un comunicado divulgado en redes sociales, las pesquisas se iniciaron tanto por denuncias presentadas formalmente como por la circulación de videos con contenido sexual difundidos en plataformas digitales y medios en línea.

“La investigaciones se generan tras denuncias presentadas e igualmente por videos con contenido sexual que circulan en las redes sociales y medios digitales, lo que ha llevado a la Procuraduría General de la Nación a iniciar investigaciones”, detalló la entidad.

La institución adelantó que continuará recabando elementos de convicción para determinar responsabilidades y garantizar la protección de las víctimas, especialmente cuando se trate de personas menores de edad.