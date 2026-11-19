La Procuraduría General de la Nación informó este jueves 19 de noviembre que mantiene abiertas tres investigaciones por la presunta contaminación de quebradas y ríos relacionada con plantas de tratamiento de aguas residuales en las barriadas Parque del Oeste, Jardines del Oeste y Princesa Mía, en el distrito de Arraiján.

Las investigaciones fueron iniciadas de oficio por la Fiscalía Superior de Ambiente, tras denuncias difundidas en medios digitales sobre posibles afectaciones ambientales en estas comunidades.

Los casos están relacionados con la presunta comisión de delitos contra los recursos naturales, en la modalidad de contaminación, así como posibles infracciones vinculadas con la tramitación y el cumplimiento urbanístico.

La Fiscalía informó que adelanta diversas diligencias para esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades penales.