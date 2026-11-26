Los trabajos de recuperación de viviendas y centros educativos afectados por el sismo continúan desarrollándose en distintos distritos de la provincia de Coclé, como parte de las acciones para restablecer las infraestructuras dañadas, así lo informó el secretario de Metas José Ramón Icaza.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) detalló que “mantiene intervenidas 214 residencias que registraron afectaciones a consecuencia del sismo”. De esta cifra, 87 presentan avances en su proceso de construcción, mientras que las otras 127 están en distintas etapas de demolición y remoción de escombros para dar paso a nuevas edificaciones.

Según el Miviot, las labores de recuperación habitacional se extienden a los distritos de Penonomé, Natá, La Pintada, Aguadulce y Olá, donde las familias afectadas esperan recuperar sus viviendas y retornar a condiciones de mayor seguridad.

En materia educativa, el ministro de Educación, Ventura Vega, manifestó que “ya comenzaron los procesos de demolición y reconstrucción de los planteles que sufrieron daños estructurales por el sismo”.

Inicialmente, las autoridades reportaron cinco centros educativos en proceso de intervención, luego, la Dirección Regional de Educación confirmó que la cifra aumentó a 12 escuelas con daños estructurales de gravedad y que deberán ser demolidas para su reconstrucción.

El ministro Vega señaló además que se realizan todos los esfuerzos para que las instalaciones educativas estén listas antes del inicio del próximo año lectivo.