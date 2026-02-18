$!La recuperación de los espacios públicos, prioridad en la capital

Los trabajos de recuperación de espacios públicos avanzan en distintos corregimientos de la ciudad, con intervenciones que incluyen renovación de aceras, mejoras viales, limpieza y señalización.

La representante del corregimiento de San Francisco, Serena Vamvas, explicó que “el plan contempla la renovación y construcción de aceras, debido a que en varios puntos estas están siendo ocupadas por vehículos de comercios y edificios privados, obligando a los peatones a caminar por la calle, lo que representa un riesgo”.

Vamvas detalló que “sectores como Calle 50 y Vía Porras forman parte de un proyecto piloto de recuperación, con una inversión de 75 mil dólares”. La iniciativa busca aumentar la seguridad peatonal, promover la movilidad, disminuir la velocidad vehicular y mejorar la imagen urbana.

Por su parte, el representante de Bella Vista, César Kiamco, informó que “en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, se realizaron trabajos de mejoramiento de la rodadura en la avenida 1ª B Norte, afluente de Vía Argentina, donde se colocaron 24 toneladas de asfalto tras labores de raspado, regado y rolado”.

Kiamco agregó que Calle 50 atraviesa un proceso de renovación urbana que incluye mejoras en aceras, arborización y mobiliario urbano, cuyos pliegos ya fueron publicados en Panamá Compra.

En tanto, el representante de Pueblo Nuevo, Luis Pérez, indicó que durante enero se realizaron jornadas de limpieza, podas y saneamiento en aceras, áreas públicas y parques, además de la señalización con cordones amarillos entre calle sexta y el sector Comercial Panamá.