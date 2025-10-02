La reducción de las comisiones y descuentos por ausencia, en debate

La posible reducción de la cantidad de comisiones y las sanciones para los diputados que falten o lleguen tarde a las sesiones ordinarias son algunos de los puntos más álgidos en la discusión que adelanta la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional para modificar su reglamento interno.

Hasta el momento se han presentado tres propuestas formales, impulsadas por la bancada “Seguimos”, la coalición Vamos y el partido Panameñista, aunque existen otras 150 iniciativas que no fueron incluidas inicialmente y deben ser revisadas.

“La comisión ha avanzado en acuerdos sobre las funciones del presidente, del secretario y en otorgar mayores responsabilidades a la junta directiva ampliada”, explicó la presidenta de la comisión, Dana Castañeda, quien precisó que dichos acuerdos aún no han sido sometidos a votación.

En la misma línea, el comisionado Augusto Palacio detalló: “Lo que se ha realizado es la revisión, artículo por artículo, de los 16 proyectos de ley presentados. Considero que el trabajo de la comisión debe enfocarse en actuar con celeridad y responsabilidad, de manera que pronto podamos discutir en primer debate un texto único, que después será elevado al segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional con la participación de los 71 diputados”.

La diputada Yamireliz Chong señaló que uno de los principales objetivos de la reforma es aplicar sanciones económicas: “Se busca descontar de sus emolumentos lo proporcional a un día de labores al diputado o diputada que se ausente de las sesiones plenarias sin presentar la solicitud de licencia, de acuerdo con lo que establece el reglamento”.

Este punto, sin embargo, no ha alcanzado consenso entre las bancadas.

En tanto, el partido Panameñista plantea una reforma estructural que fusione algunas comisiones para pasar de 15 a 10, y que todas cuenten con 15 miembros en lugar de los actuales nueve.

“La realidad es que eso es más burocracia, más asesores y más tiempo innecesario. Lo ideal es integrar comisiones para reducirlas a 10. Es mejor tener menos comisiones, más grandes y poderosas, como la de Presupuesto”, afirmó José Luis Varela, miembro de la Comisión de Credenciales.