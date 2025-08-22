La reforestación es la clave contra el cambio climático

Panamá se enfrenta a los desafíos de recuperar sus bosques degradados y, al mismo tiempo, proteger sus ríos, playas y ecosistemas urbanos frente a la contaminación.

Para Guido Berguido, biólogo y director de la organización Adopta Bosque, sembrar un árbol no es un acto simbólico, sino un compromiso de largo plazo.

“Sembrar un arbolito no es una actividad de taquilla. Es un compromiso de años, como tener un hijo: hay que atenderlo, cuidarlo, abonarlo, medicarlo si se enferma y procurar lo mejor para él. Hemos visto con preocupación muchos eventos de reforestación que luego quedan en el abandono. Si no hay seguimiento, en pocas semanas el árbol puede morir y el esfuerzo se pierde”, asegura.

Berguido explica que su organización mantiene cada siembra a lo largo de los años: “Limpiamos, abonamos, resembramos si alguno se pierde y combatimos especies invasoras como la paja canalera, que puede ahogar a los plantones. Para nosotros, la clave está en el mantenimiento”.

El especialista advierte que la reforestación no reemplaza la conservación de bosques maduros: “Nunca una reforestación puede compararse con proteger un bosque maduro”.