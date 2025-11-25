La seguridad del Estado requiere un enfoque diplomático, tecnológico y jurídico, afirma el canciller

Javier Martínez-Acha Vásquez, el ministro de Relaciones Exteriores, expresó que la seguridad ciudadana requiere un enfoque integral del Estado, al inaugurar el CLIPP Forum 2025: SeguriTech, un espacio dedicado al análisis de la criminalidad transnacional, la innovación tecnológica y la cooperación regional.

En un comunicado de cancillería, destacaron que Martínez Acha señaló que la región enfrenta amenazas simultáneas -desde el ciberdelito hasta la manipulación informativa- que exigen coordinación diplomática, tecnológica y jurídica.

Durante su intervención en la sede permanente del Parlatino, el canciller Martínez-Acha Vásquez subrayó que “la seguridad dejó de ser un tema policial para convertirse en una política estratégica del Estado”.

Recordó que la desinformación, los ataques digitales y la infiltración ideológica representan nuevos riesgos para la estabilidad democrática.

En ese contexto, detallaron que el jefe de la diplomacia panameña advirtió sobre la creciente injerencia de actores extremistas que utilizan algoritmos, redes sociales y campañas culturales para manipular a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes.

“Panamá fortalece su capacidad para detectar contenidos manipulados y ampliar la cooperación con organismos internacionales y aliados tradicionales”, señaló.

Reconoció que el ciberdelito es actualmente el delito de mayor crecimiento en el mundo y uno de los mayores riesgos para la estabilidad democrática.

En ese sentido, el ministro de Exteriores destacó la defensa de los derechos humanos, sin permitir que esos mecanismos sean utilizados para proteger criminales o debilitar la capacidad del Estado de actuar frente a amenazas reales.

El CLIPP Forum 2025, organizado por el Centro Latinoamericano de Innovación en Políticas Públicas (CLIPP), reunió a ministros, viceministros, diplomáticos, empresarios y especialistas e Incluyó ponencias sobre entornos digitales seguros, equilibrio entre seguridad y tecnología, y desafíos del crimen organizado en la era de la inteligencia artificial.

Entre los asistentes estuvieron el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos; el presidente de CLIPP, Diego Eleta; y el secretario ejecutivo del Parlatino, Elías Castillo, quienes destacaron la importancia de la cooperación hemisférica en seguridad y la necesidad de anticiparse a las amenazas emergentes.

Sobre declaraciones del presidente Mulino

En el desarrollo de su participación en el foro, el canciller Martínez-Acha Vásquez abordó también las declaraciones realizadas la semana pasada por el presidente José Raúl Mulino en Costa Rica, calificándolas como un relato “fiel” de lo ocurrido durante el proceso electoral panameño.

Recordó que él estuvo presente ese día y afirmó que el país estuvo “a centímetros de entrar en una crisis institucional profunda”.

El ministro Acha-Vásquez Vásquez sostuvo que lo que el presidente Mulino dijo «no es una exageración”, sino la descripción de un intento de excluirlo de la contienda electoral.

“Ese derecho fue amenazado”, afirmó, al señalar que ciertos poderes “no querían que él fuese candidato”. Añadió que las decisiones administrativas, intereses económicos y silencios estratégicos configuraron un escenario que puso en riesgo la voluntad popular.

El canciller Martínez-Acha Vásquez dijo que la advertencia hecha por Mulino en ese momento fue “un acto de defensa democrática” frente a lo que calificó como «un intento de fraude político disfrazado de interpretación jurídica». Señaló que la historia validó ese reclamo: “El presidente compitió, ganó limpiamente y el país permaneció en paz”.

Enfatizó que Panamá no puede permitir que “redes internas, políticas, económicas o judiciales decidan quién puede o no puede ser presidente”, afirmando que ese derecho pertenece únicamente al pueblo panameño. Añadió que el presidente Mulino gobierna “sin hipotecas ni compromisos” y que enfrentar presiones es parte del costo de ejercer un liderazgo independiente.