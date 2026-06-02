La SENNIAF interviene tras denuncia de agresión y amenazas contra estudiante en Veraguas

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) informó que personal técnico de su regional en Veraguas acudió a un centro educativo de la provincia luego de conocerse una denuncia sobre la presunta agresión y amenaza con arma blanca contra un estudiante de 13 años por parte de otros alumnos.

Según la institución, la intervención tuvo como objetivo recabar información sobre las medidas adoptadas por el plantel educativo tras los hechos reportados.

Como parte de las diligencias, el equipo técnico sostuvo una reunión con el director del centro educativo para conocer las acciones administrativas y disciplinarias implementadas por la escuela en respuesta a la situación denunciada.

Posteriormente, funcionarios de la entidad entrevistaron a los padres del adolescente, quienes acudieron al plantel para aportar información relacionada con el caso.

De acuerdo con SENNIAF, durante el encuentro se brindó orientación a la familia, se escucharon sus inquietudes y se coordinaron acciones de seguimiento dentro del ámbito de competencia de la institución.

La entidad indicó que continuará monitoreando el caso, con énfasis en la protección de los derechos del menor y el resguardo de su privacidad.

El incidente ha puesto nuevamente sobre la mesa la preocupación por los episodios de violencia entre estudiantes en centros educativos y los mecanismos de atención que activan las autoridades cuando se reportan situaciones que involucran a menores de edad.

Hasta el momento, SENNIAF no ha ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias en que ocurrió la presunta agresión ni sobre las medidas disciplinarias adoptadas contra los estudiantes señalados.