La tuneladora Panamá cruzó el Canal y llegó a Balboa

La construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá alcanzó un nuevo hito este lunes, 2 de febrero, con la llegada de la tuneladora Panamá al pozo de evacuación en Balboa, tras cruzar el Canal y completar el primer tramo del túnel.

El Metro de Panamá informó que este avance marca una etapa clave dentro del proyecto de interconexión subterránea.

Durante el anuncio, el director de la institución, César Pinzón, resaltó el progreso alcanzado por la maquinaria encargada de la excavación.

“Hoy ustedes serán testigos que el Metro de Panamá y sus colaboradores culminarán el primer tramo del túnel de la Línea 3, alcanzando Panamá otro hito constructivo de trascendencia nacional. La tuneladora Panamá ha logrado hoy completar aproximadamente el 70% del túnel”, afirmó.

Información en desarrollo...