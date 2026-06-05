La UNACHI destituye a exdirectora de Recursos Humanos que denunció presuntas irregularidades internas

La aún rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Etelvina Medina de Bonagas, ordenó la destitución de la exdirectora de Recursos Humanos, Indira Candanedo, mediante una resolución emitida el 4 de junio de 2026, en la que se le atribuyen faltas administrativas contempladas en la normativa de Carrera Administrativa Universitaria.

Etelvina Medianero de Bonagas presentó su renuncia el pasado 2 de junio, la cual será efectiva a partir del 8 de junio.

La decisión surge luego de que la Comisión Disciplinaria de Recursos Humanos presentara el informe No. 2-2026, fechado el 12 de febrero de 2026, cuya recomendación fue acogida por la Rectoría. En la resolución se establece la destitución de Candanedo por presuntas infracciones a los numerales 4 y 6 del artículo 332 del Reglamento de Carrera Administrativa, en concordancia con los numerales 4 y 6 del artículo 122 de la Ley 62 de 2008.

Asimismo, la Rectoría declaró no probadas las solicitudes de nulidad y prescripción promovidas por la defensa de la exfuncionaria dentro del proceso disciplinario.

Candanedo fue una de las funcionarias que denunció públicamente presuntas irregularidades administrativas dentro de la universidad. Sus señalamientos estuvieron relacionados con procesos internos de gestión de personal y decisiones administrativas que generaron debate en la comunidad universitaria.

De acuerdo con la resolución, una vez notificada, la exdirectora podrá interponer los recursos de reconsideración y apelación contemplados en la legislación vigente. El documento indica además que, agotados estos mecanismos, se dará por concluida la vía gubernativa.