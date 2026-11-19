<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Decanos y personal administrativo de la UNACHI destacaron el respaldo brindado por diputados de la provincia de Chiriquí durante los momentos de crisis que ha enfrentado la casa de estudios superiores. Entre las voces que resaltaron este acompañamiento figura la decana de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, Kilmara Castrellón, quien señaló que: 'Desde la crisis más fuerte hemos recibido apoyo de diputados, entre ellos Carlos Saldaña, quien en medio de las protestas fue enlace para lograr los acuerdos'.Asimismo, se reconoció el respaldo de los diputados carlos Saldaña, Augusto Palacios, Jamis Acosta, Eliecer Castrellón y Carlos Afú, quienes también han sido mencionados por representantes universitarios por su acompañamiento durante este periodo.