La Universidad de Panamá proyecta una nueva sede en El Valle de Antón con una inversión de B/.3.2 millones

La Universidad de Panamá proyecta la construcción de una nueva sede para la Extensión Universitaria de El Valle de Antón, adscrita al Centro Regional Universitario de Coclé, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior para los jóvenes de esta comunidad y de sus áreas aledañas.

Según el comunicado, el proyecto comprende el diseño, la construcción y el equipamiento de un edificio de dos niveles dotado de aulas, biblioteca, laboratorio de informática, salón de conferencias, oficinas administrativas y áreas complementarias. Estas últimas incluirán rampas y servicios sanitarios accesibles, estacionamientos, calles internas, aceras, áreas verdes y sistemas de seguridad. Asimismo, el diseño arquitectónico combinará elementos neoclásicos y campestres para integrarse al entorno natural y turístico de la zona, con una inversión preliminar de B/.3, 243, 449.00.

Esta iniciativa retoma los esfuerzos iniciados en 2012 mediante un programa anexo en instalaciones facilitadas por un colegio local, el cual cobró un nuevo impulso en 2025 tras una propuesta promovida por el diputado Orlando Carrasquilla. Posteriormente, el Centro Regional de Coclé realizó un diagnóstico socioeconómico que evidenció el interés de los jóvenes de la zona, quienes enfrentaban dificultades para trasladarse hasta Penonomé. Como parte de las gestiones, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) cedió dos hectáreas de terreno a la Universidad, ubicadas en las proximidades del hotel La Compañía.

Por su parte, el director general de los Centros Regionales, Extensiones y Programas Anexos, doctor Fulgencio Álvarez, destacó que las características ecológicas de El Valle son prioritarias, por lo que la infraestructura buscará armonizar con el paisaje y convertirse en un espacio destinado a actividades académicas, culturales y científicas. En cuanto a la oferta académica, la Universidad deberá definir carreras vinculadas a las necesidades productivas y sociales de la región, entre ellas turismo, mercadeo, agricultura y artesanías, además de formación técnica en inglés y alternativas de turismo rural sostenible.