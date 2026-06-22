La Universidad de Panamá y el Meduca suspenden clases

El Ministerio de Educación informó sobre la suspensión de las clases presenciales en las jornadas vespertinas y nocturnas para el martes, 23 de junio, en todos los centros educativos oficiales y particulares del país.

La medida se adopta en cumplimiento del Decreto Ejecutivo N.° 20 del 22 de junio de 2026, que ordenó el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales en todo el territorio nacional a partir de las 2:00 p.m. de este martes 23 de junio, con motivo del segundo encuentro de Panamá en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, programado para las 6:00 p.m.

Por su parte, el Consejo Académico de la Universidad de Panamá anunció la suspensión de las labores administrativas y educativas a partir de las 2:00 p.m., en todas sus instalaciones, según reveló el rector de la casa de estudios superiores, Eduardo Flores.

Panamá enfrentará a Croacia en el Toronto Stadium, en Canadá.