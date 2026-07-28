La Universidad Especializada gradúa a 615 nuevos profesionales en Veraguas

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) graduó a 615 nuevos profesionales de la promoción 2025-2026 en la provincia de Veraguas, durante una ceremonia en la que fueron conferidos títulos de licenciatura, especialización, postgrado y maestría.

La rectora de la UDELAS, Nicolasa Terreros Barrios, afirmó que los egresados culminan su formación con las competencias necesarias para incorporarse al mercado laboral en los sectores público y privado.

Durante el acto se otorgaron maestrías en áreas como Educación Especial, Docencia Superior con Especialización en Entornos Virtuales, Ciencias de la Salud y Seguridad Ocupacional, Psicología Clínica con Especialización en Psicoterapia Integrativa, además de especializaciones y postgrados, entre ellos el de Producción de Imágenes en Tomografía Computarizada.

Asimismo, los graduandos recibieron títulos de licenciatura en Educación Especial, Dificultades en el Aprendizaje, Estimulación Temprana y Orientación Familiar, Docencia en Inglés, Pedagogía para la Enseñanza en Educación Primaria, Investigación Criminal y Seguridad, Psicología, Fisioterapia, Urgencias Médicas y Desastres, Ciencias de la Enfermería, Radiología Médica, Seguridad y Salud Ocupacional y Educación para la Salud.