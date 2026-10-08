La UNPAC pide reforzar medidas ante presencia de aves en Tocumen

La Unión Panameña de Aviadores Comerciales (UNPAC) solicitó al Aeropuerto Internacional de Tocumen reforzar las medidas de prevención y control ante el incremento previsible de aves, con el objetivo de reducir riesgos para las operaciones aéreas.

El gremio pidió fortalecer la gestión de fauna y el control del peligro aviario, especialmente en las zonas cercanas a pistas y calles de rodaje, además de intensificar la vigilancia y el monitoreo de las áreas de movimiento y sus alrededores.

Entre las medidas planteadas está garantizar personal capacitado, vehículos y equipos suficientes, así como mantener un adecuado control de la vegetación y atender drenajes deficientes, charcos y acumulaciones de agua que puedan atraer aves y otras especies.

UNPAC también recomendó reforzar el retiro de hierba cortada, basura y desperdicios en las áreas de influencia del aeropuerto, debido a que estos elementos pueden atraer insectos, roedores y gallinazos, aumentando el riesgo para las aeronaves.