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La UNPAC pide reforzar medidas ante presencia de aves en Tocumen

El gremio señaló que la temporada migratoria es una condición previsible que requiere anticipar

La UNPAC pide reforzar medidas ante presencia de aves en Tocumen
Cortesía | La basura cercana al aeropuerto atrae a las aves.
Redacción
08 de octubre de 2026

La Unión Panameña de Aviadores Comerciales (UNPAC) solicitó al Aeropuerto Internacional de Tocumen reforzar las medidas de prevención y control ante el incremento previsible de aves, con el objetivo de reducir riesgos para las operaciones aéreas.

El gremio pidió fortalecer la gestión de fauna y el control del peligro aviario, especialmente en las zonas cercanas a pistas y calles de rodaje, además de intensificar la vigilancia y el monitoreo de las áreas de movimiento y sus alrededores.

Entre las medidas planteadas está garantizar personal capacitado, vehículos y equipos suficientes, así como mantener un adecuado control de la vegetación y atender drenajes deficientes, charcos y acumulaciones de agua que puedan atraer aves y otras especies.

UNPAC también recomendó reforzar el retiro de hierba cortada, basura y desperdicios en las áreas de influencia del aeropuerto, debido a que estos elementos pueden atraer insectos, roedores y gallinazos, aumentando el riesgo para las aeronaves.

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Se levantó un informe que expresaba ya la preocupación de UNPAC.
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